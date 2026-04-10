Militzer & Münch: Optimistisch für 2026

10.04.2026

In den vergangenen Jahren ist der Logistiker im Raum Südostasien-Pazifik stark gewachsen. Jetzt tritt die neu geschaffene Region Zentral- und Osteuropa in Aktion.

Militzer & Münch: Optimistisch für 2026 Bild: Militzer & Münch
Die international tätige Schweizer Speditions- und Logistikgruppe Militzer & Münch ist heute schon in fast 40 Ländern der Welt geschäftlich aktiv.„Diese Stellung wollen wir festigen und ausbauen.Darauf liegt auch heuer unser Fokus“, kündigt Alexei Kovalenko, Sprecher des Militzer & Münch Group Managements, in einem Ausblick auf die Pläne und Prioritäten für 2026 an.„In Europa haben wir uns mit Wirkung zum Februar neu organisiert und die Regionen Zentraleuropa und Nordosteuropa zusammengelegt.Unsere neugeschaffene Region Zentral- und Osteuropa umfasst jetzt die Ländereinheiten Deutschland, Schweiz, Österreich, Polen, Lettland, Litauen und Ukraine“, gibt Alexei Kovalenko bekannt.

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