Belgische Bahn bekommt neues automatisiertes Ersatzteillager

15.05.2026

Bis 2027 entsteht in Mechelen eine zentrale Drehscheibe mit Hochregallager für Komponenten zur Wartung, Reparatur und Modernisierung des Schienenfuhrparks.

Belgische Bahn bekommt neues automatisiertes Ersatzteillager Bild: Dematic
Bis 2027 entsteht in Mechelen eine zentrale Drehscheibe mit Hochregallager für Komponenten zur Wartung, Reparatur und Modernisierung des Schienenfuhrparks.Die belgische Staatsbahn NMBS erhält ein neues Logistikzentrum für Ersatzteile in Mechelen.Dafür errichten Dematic, ein Anbieter von Automatisierungslösungen für Lieferketten, und der belgische Generalunternehmer Alheembouw gemeinsam ein Hochregallager sowie ein AutoStore-System.Mit dem Neubau verfolgt NMBS das Ziel, die bestehenden, noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammenden Strukturen zu modernisieren und den Betrieb langfristig zukunftssicher aufzustellen.Herzstück der Anlage ist ein Hochregallager mit sechs Regalbediengeräten, das auf eine Höhe von 45 Metern und eine Länge von 120 Metern ausgelegt ist.

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