DHL Freight und DB Cargo: Ausbau des Parcel Intercity

Zwölf zusätzliche Zugfahrten pro Woche stärken die Nord-Süd-Verkehre zwischen Hamburg, Nürnberg und Kornwestheim.

Mit der gezielten Weiterentwicklung des Parcel Intercity (PIC) erweitern DHL Freight und DB Cargo ihre bestehende Zusammenarbeit im Schienengüterverkehr.Grundlage dafür sind konkrete Kundenanforderungen, auf deren Basis die vorhandenen Verkehre überprüft und angepasst wurden.Insgesamt werden zwölf zusätzliche Zugfahrten pro Woche in das bestehende Angebot integriert und die Nord-Süd-Verkehre weiter gestärkt.Kern der Anpassung ist die Neuausrichtung der bisherigen Nachtsprungrelation.Die Verbindung Hamburg–Kornwestheim wird in ihrer bisherigen Funktion durch die Relation Hamburg–Nürnberg ersetzt.