Menzies Aviation besiegelt Kooperation in Budapest

AS Budapest überträgt seine Bodenabfertigungs- und Frachtaktivitäten an Menzies und erwirbt dafür Minderheitsbeteiligungen an dessen ungarischen Gesellschaften.

Der weltweit tätige Servicepartner für Flughäfen und Fluggesellschaften Menzies Aviation hat nach der Genehmigung durch die ungarische Wettbewerbsbehörde seine strategische Partnerschaft mit Airport Service Budapest Zrt.(AS Budapest) abgeschlossen.Dadurch ergeben sich für das Unternehmen neue Möglichkeiten im Bereich der Bodenabfertigungs- und Frachtdienste in Ungarn.Im Rahmen der Vereinbarung überträgt AS Budapest seine Geschäftsaktivitäten an Menzies Aviation und erwirbt dafür Minderheitsbeteiligungen an Menzies Aviation Hungary Kft.und Menzies Aviation Cargo Hungary Kft.