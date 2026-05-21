Transco-Eigenfuhrpark ist Garant für operative Stabilität

Das Logistikunternehmen entwickelt den Fernverkehr konsequent in Richtung emissionsarmer Transportlösungen.

1970 als Spedition gegründet, hat die Transco Gruppe heute eine starke Marktposition als Logistikdienstleister.Zum Service-Portfolio gehören internationale Transporte, Kontraktlogistik, E-Fulfillment und Verzollung.An mehr als 20 Standorten in sieben Ländern werden rund 700 Mitarbeitende beschäftigt.Die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs gewinnt für das Unternehmen zunehmend an Bedeutung, sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht.Mit einem Mercedes-Benz Actros e600 mit bis zu 500 Kilometern Reichweite baut Transco den Eigenfuhrpark weiter aus und entwickelt den Fernverkehr konsequent in Richtung emissionionsarmer Transportlösungen.