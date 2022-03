„Maßterminal“ für Dachser in České Budějovice

Für das Logistikunternehmen ist der Standort ideal gelegen für die Aktivitäten im Fernverkehr und in der urbanen Logistik in Tschechien.

Der europäische Entwickler und Eigentümer von halbindustriellen und Logistikimmobilien VGP hat den Bau der Halle C im VGP Park České Budějovice im Gewerbegebiet Světlík abgeschlossen.Das Gebäude ist maßgeschneidert für Dachser Czech Republic, ein Spezialist für Speditions- und Logistikdienste.Das neue Objekt mit einer Gesamtfläche von 7.042 m² wurde kürzlich seiner Bestimmung übergeben und wird in den kommenden Tagen den Betrieb aufnehmen.„Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen eine schnellere Abwicklung von Sendungen und legen gleichzeitig Wert auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit", so David Plzák, VGP Country Manager für Tschechien, und ergänzt: „Für den VGP Park České Budějovice streben wir die BREEAM-Zertifizierung 'Very Good' an und planen neben einigen nachhaltigen Maßnahmen direkt an den Gebäuden auch eine Begrünung des Geländes.