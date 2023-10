Ab 2026 Bunkermesssystem in den Westhäfen

Ab 1.Jänner 2026 müssen Bunkerschiffe in den Häfen Antwerpen-Brügge und Rotterdam über ein zertifiziertes System verfügen, das genau angibt, wie viel Kraftstoff sie an Seeschiffe liefern.Mit dieser Maßnahme wollen die Hafenbehörden den Bunkermarkt transparenter, effizienter und zuverlässiger gestalten.Ende letzten Jahres hatten beide Häfen bereits angekündigt, dass sie zertifizierte Bunkermesssysteme an Bord von Bunkerschiffen verbindlich vorschreiben würden.Dies ist eine Konsequenz unabhängiger Untersuchungen in Antwerpen, Zeebrügge und Rotterdam, die regelmäßige Mengenprobleme auf dem Bunkermarkt aufzeigten.

