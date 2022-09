Martin Ziegler verstärkt das Führungsteam von FELB

Der neue Head of Sales des Schienenlogistikunternehmens Far East Land Bridge hat langjährige Erfahrung im ost- und zentraleuropäischen Raum.

Bild: FELB / Martin Ziegler, neuer Head of Sales bei FELB.

Der Railway Operator FELB - Far East Land Bridge verstärkt sein Leitungsteam: Ab sofort übernimmt Martin Ziegler (58) den Posten des Head of Sales.Der gebürtige Wiener verfügt über Erfahrung im Logistiksektor und soll zusammen mit Alexander Redkin und Ruslan Marakhovskii den Interims-CEO Konstantin Teterin bei der Führung des Logistikunternehmens unterstützen. Martin Ziegler besitzt eine kaufmännische Ausbildung und ist seit über 35 Jahren in der Logistik tätig.Die längste Zeit verbrachte er bei Hapag-Lloyd Austria, wo er im Customer Service Austria begann und zuletzt elf Jahre die Position als Director Sales bekleidete.In dieser Funktion verantwortete er die Sales Aktivitäten von Hapag-Lloyd für Österreich, Schweiz, Ungarn, Slowakei und Tschechien.