Mainsped-Übernahme macht Transco noch leistungsfähiger

Die mittelständische Transco Gruppe mit operativem Hauptsitz in Singen hat die rund 100 Beschäftigte zählende Mainsped Banse GmbH & Co.KG mit Sitz in Rüsselsheim erworben.Der Kauf erfolgte in Form eines Asset Deals durch die Holdinggesellschaft Transco Suisse AG.Das übernommene Unternehmen wird als Transco Mainsped GmbH weitergeführt.Bislang setzte die Transco Gruppe ihre Expansionsstrategie hauptsächlich über die Gründung neuer Tochtergesellschaften um und kaufte nur in Ausnahmefällen kleinere Betriebe auf.

