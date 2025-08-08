Maersk transportiert um 4,2 Prozent mehr Containerfracht

Der dänische Reedereikonzern erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr trotz weiterhin volatiler Rahmenbedingungen.

A.P.Moller - Maersk erzielte im zweiten Quartal starke Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum von 2,8 Prozent und einem EBIT von 845 Mio.USD.Diese Entwicklung wurde durch anhaltend starke Ergebnisse im Bereich Terminals, ein Volumenwachstum im Bereich Ocean sowie eine höhere Rentabilität im Bereich Logistics & Services getragen.