Maersk transportiert um 4,2 Prozent mehr Containerfracht

08.08.2025

Der dänische Reedereikonzern erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr trotz weiterhin volatiler Rahmenbedingungen.

Maersk transportiert um 4,2 Prozent mehr Containerfracht Bild: Maersk
A.P.Moller - Maersk erzielte im zweiten Quartal starke Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum von 2,8 Prozent und einem EBIT von 845 Mio.USD.Diese Entwicklung wurde durch anhaltend starke Ergebnisse im Bereich Terminals, ein Volumenwachstum im Bereich Ocean sowie eine höhere Rentabilität im Bereich Logistics & Services getragen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Logwin Konzern stark bei Luft- und Seefracht

In einem anspruchsvollen Marktumfeld hat der Konzern im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erzielt.

07.08.2025

voestalpine Krems und LogServ werken weiter Hand in Hand

Der 2020 abgeschlossene Vertrag zwischen den beiden Unternehmen geht erneut in eine dreijährige Runde.

06.08.2025

Horst Felbermayr: „Müssen weg von unsicheren Märkten!“

Hohe Zölle treffen Bauunternehmen und Logistiker besonders hart. Gefordert sind Partner und Lieferketten, auf die Verlass ist.

28.07.2025