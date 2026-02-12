Maersk-Orderbuch wächst auf 33 Containerschiffe

12.02.2026

Bestellung von acht 18.600 TEU- Neubauten mit Dual-Fuel-Maschinen und flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

Maersk-Orderbuch wächst auf 33 Containerschiffe Bild: A.P. Moller - Maersk
A.P.Moller - Maersk (Maersk) hat eine Order bei New Times Shipbuilding Co.Ltd.in China abgeschlossen.

