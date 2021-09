Maersk eröffnet zweites Pharma-Warehouse in Polen

Maersk bietet globalen Pharmaunternehmen in Mitteleuropa seit 2001 professionelle Lager- und Verteildienstleistungen an, die speziell auf die Bedürfnisse dieses anspruchsvollen Kundensegments zugeschnitten sind.Aufbauend auf der Erfahrung und um den wachsenden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, startete das integrierte Containerlogistikunternehmen Ende 2020 ein Projekt zur Errichtung eines zweiten Pharmalagers als Teil seines bestehenden Lager- und Distributionszentrums in Mszczonów bei Warschau (Polen), das nun offiziell eingeweiht wurde und den Kunden zur Verfügung steht.Das neue 15.000 m² große Lager - das erste in Polen mit BREEAM Excellent-Zertifikat - ist ausschließlich für Pharmakunden bestimmt und befindet sich auf einem Grundstück, das vollständig im Besitz von Maersk steht.Das Gebäude verfügt über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie über ein Kaltwassersystem, das die Kühler aller Lüftungsanlagen und Gebläsekonvektoren mit Strom versorgt.

