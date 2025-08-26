Maersk eröffnet Shared Service Center in Polen 

26.08.2025

Der weltweit tätige Anbieter von Logistikdienstleistungen ist mit rund 100.000 Beschäftigten in über 130 Ländern tätig.

Maersk eröffnet Shared Service Center in Polen  Bild: A.P. Moller - Maersk
Das neue Maersk-Büro in Warschau ist eine Antwort auf den wachsenden Bedarf.Es unterstützt verschiedene Bereiche des Unternehmens in mehreren Sprachen.Ziel ist es, den Kunden einen einheitlichen Service zu bieten, gestützt auf den wachsenden Talentpool, den die Hauptstadt und Polen zu bieten haben.Die neue Niederlassung befindet sich in einem Büro- und Wohnkomplex mit einem starken Fokus auf eine nachhaltige und kollaborative Umgebung im schnell wachsenden Stadtteil Wola.Der Standort passt gut zu den über 100 Maersk-Beschäftigten, die bereits dort arbeiten, neun Nationalitäten vertreten und ein Durchschnittsalter von 28 Jahren haben.

