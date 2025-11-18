Anzeige

Logistiker LX Pantos und Sinotrans gründen FutureLinks

18.11.2025

Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen vom steigenden E-Commerce-Aufkommen aus China profitieren.

Logistiker LX Pantos und Sinotrans gründen FutureLinks Bild: LX Pantos / LX Pantos CEO Lee Yong-ho und Sinotrans Chairman Zhang Yi bei der Unterzeichnungszeremonie für das Gemeinschaftsunternehmen am Hauptsitz von Sinotrans in Peking.
LX Pantos hat mit Chinas größtem Logistikunternehmen Sinotrans ein Joint Venture gegründet.Schwerpunkt ist der schnell wachsende Markt für multimodale See-Luft-Transporte.Ziel der Zusammenarbeit ist es, mit dem steigenden E-Commerce-Volumen aus China ein globales Umschlagnetzwerk aufzubauen und die Position des Flughafens Seoul-Incheon als wichtiger Logistik-Hub in Nordostasien zu stärken.LX Pantos wird 60 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen FutureLinks besitzen; 40 Prozent entfallen auf Sinotrans.Die chinesische Spedition disponiert ein Seefrachtvolumen von 4,87 Mio.

