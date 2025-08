LH Cargo vermarktet noch mehr ITA Airways-Kapazitäten

Von Rom nach Asien: Nächster Meilenstein in der Kooperation zwischen den beiden Fluggesellschaften.

Am 1.September 2025 erreicht die Kooperation zwischen Lufthansa Cargo und ITA Airways einen weiteren wichtigen Meilenstein: Auch die Strecken von Delhi (DEL), Tokio-Haneda (HND) und Bangkok (BKK) nach Rom-Fiumicino (FCO) werden dann unter dem Lufthansa Cargo AWB-Präfix vermarktet und verwaltet.„Wir sind stolz, unseren Kunden mit diesen drei Strecken weitere Kapazitäten aus Asien nach Europa anbieten zu können.Die Zusammenarbeit mit ITA Airways ist im Juni erfolgreich gestartet worden und wir freuen uns, nun den nächsten Schritt gemeinsam zu gehen“, erklärt Anand Kulkarni, Head of Global Markets bei Lufthansa Cargo.Insbesondere das neueste Drehkreuz in Rom sei eine wichtige Ergänzung im Netzwerk der Airline, um noch schnellere und zuverlässigere Verbindungen nach Europa und weltweit anbieten zu können.