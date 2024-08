Lufthansa Cargo baut die Kapazitäten weiter aus

Die Frachtfluggesellschaft Lufthansa Cargo hat am 17.August 2024 ihren 18.B777-Jet am Flughafen Frankfurt begrüßt.Der Langstreckenfrachter wurde direkt aus dem US-amerikanischen Boeing-Werk in Everett an das größte Drehkreuz des Unternehmens überführt, teilte die Frachtairline mit.Er trägt den Namen „¡Hola Argentina!“ „Mit dem neuen Frachtflugzeug kann das Unternehmen seinen Kunden zusätzliche Kapazitäten anbieten und im Luftfrachtmarkt weiter wachsen“, erklärt Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo.

