L’Oréal: Mit DB Cargo FSL bis nach Österreich

Seit über vier Jahren setzt L'Oréal, der weltweit größte Kosmetikhersteller, beim umweltfreundlichen Versand seiner Produkte auf DB Cargo Full Load Solutions (FLS).Dabei bringen wöchentliche Transporte Cremes, Shampoos und Duschgels vom Distributionszentrum in Muggensturm nach Mannheim.Von dort geht es per Schiene direkt zur Migros Handelsgesellschaft in die Schweiz, die einen eigenen Gleisanschluss hat.Das ermöglicht eine deutliche Reduzierung von CO2-Emissionen um circa 90 Prozent.Weniger Leerfahrten und Rampenkontakte machen diese Lösung nicht nur nachhaltig, sondern auch effizient.

