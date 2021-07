Logwin Konzern nimmt Kurs auf 1,5 Mrd. Euro Jahresumsatz

Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört das Unternehmen zu den führenden Logistikdienstleistern am Markt.

Der Umsatz des Logwin Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2021 um 43,4 Prozent auf 771,1 Mio.Euro (2020: 537,7 Mio.Euro).Wesentliche Ursache war die Entwicklung im Geschäftsfeld Air + Ocean mit einer guten Volumenentwicklung und hohen Frachtraten in der See- und Luftfracht.Im operativen Ergebnis (EBITA) erreichte der Logwin Konzern in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs 36,6 Mio.