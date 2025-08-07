Logwin Konzern stark bei Luft- und Seefracht

07.08.2025

In einem anspruchsvollen Marktumfeld hat der Konzern im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erzielt.

Logwin Konzern stark bei Luft- und Seefracht Bild: Logwin AG
Der Umsatz des Logwin Konzerns befand sich in den ersten sechs Monaten 2025 volumenbedingt mit 692,3 Mio. EUR über dem Vorjahresumsatz (2024: 643,5 Mio. EUR).„Besonders erfreulich war die Entwicklung im Geschäftsfeld Air + Ocean, das von gestiegenen Volumina profitierte und die Umsätze deutlich steigern konnte.Die Umsätze im Geschäftsfeld Solutions entwickelten sich stabil und lagen nur leicht unter dem guten Vorjahr“, informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

