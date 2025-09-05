LogistikHAK: „Leinen Los!“ für neuen Lehrgang

05.09.2025

„Logistik ist eine absolute Wachstumsbranche, denn die Nachfrage nach Fachkräften ist groß“, betont WKW-Bildungsreferent Davor Sertic.

LogistikHAK: „Leinen Los!“ für neuen Lehrgang Bild: Florian Wieser / Evelyn Meyer, Direktorin der VBS Akademiestraße, und Davor Sertic, Bildungsreferent der Wirtschaftskammer Wien, mit Schülern des ersten Jahrgangs der LogistikHAK und Mini-Containern
Die Vienna Business School Akademiestraße startet mit dem Schuljahr 2025/26 ihr neuestes Bildungsangebot, die LogistikHAK.In der ersten September-Woche beginnen knapp 30 Schüler mit ihrer Ausbildung an Österreichs erster HAK mit Schwerpunkt Logistikmanagement.  Auf dem Stundenplan stehen neben den klassischen HAK-Fächern gestaffelte Unterrichtseinheiten im Bereich Logistik.Dazu gehören Praxis-Logistik, Vertiefende Fachsprache Logistik in Englisch, Logistikmanagement und Programme zur Digitalisierung der Logistik (ERP - Enterprise Resource Planning).Der Ausbildungsplan wurde in enger Zusammenarbeit mit der Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Wien sowie führenden Unternehmen aus der Logistik-Branche erarbeitet.

