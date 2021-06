Logistiker Gebrüder Weiss übernimmt Rhenus Bulgarien

Für den Bereich Home Delivery bewirkt die Akquisition den Markteintritt in Bulgarien und eine erweiterte geographische Abdeckung in der Region.

Bild: Gebrüder Weiss - Denny Kirilova / Bei der Vertragsunterzeichnung in Sofia/Bulgarien (v.l.): Alexander Gechev (Managing Director Rhenus Bulgaria), Marieta Grigorova (Managing Director Gebrüder Weiss Bulgaria), Thomas Moser (Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss).

Gebrüder Weiss erwirbt – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kartellbehörden – die Geschäfte von Rhenus Bulgarien.Damit stärkt das international tätige Logistikunternehmen aus Österreich seine führende Position in Südosteuropa.Der Kaufvertrag wurde kürzlich in Sofia unterzeichnet.„Die Übernahme der Kunden und Beschäftigten von Rhenus Bulgarien bringt eine Verdoppelung unserer langjährig erfolgreichen Einheit in Bulgarien und markiert somit den nächsten großen Entwicklungsschritt.Wir können die Präsenz im bulgarischen Markt für die internationale Spedition und Logistik deutlich ausbauen und unser Distributionsnetz mit zusätzlichen Standorten verstärken“, sagt Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung Gebrüder Weiss.