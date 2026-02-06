cargo-partner jetzt mit AutoStore im iLogistics Center Vienna

Der Hauptkunde Engel spielte eine entscheidende Rolle bei der Realisieung der 2 Mio. EUR Investition.

Bild: ÖVZ - Joachim Horvath / Harald Wegerer, Engel CEO Dr. Stefan Engleder, Martin Schenzel und Christian Haslinger (v.l.n.r.) bei der Vorstellung des AutoStore im iLogistics Center Vienna.

Der Logistiker cargo-partner, ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, hat die ersten sechs Betriebsmonate seines neuen AutoStore-Systems im iLogistics Center Vienna erfolgreich abgeschlossen.Damit erzielt das Unternehmen erhebliche Effizienzsteigerungen in der globalen Kleinteilelogistik für den oberösterreichischen Spritzgießhersteller Engel.Das 2025 implementierte AutoStore-System hat das Kleinteile-Handling im iLogistics Center nahe dem Wiener Flughafen transformiert.Durch die Kombination von fortschrittlicher Robotik mit intelligentem Lagerverwaltungssystem hat cargo-partner den Lagerflächenbedarf um 75 Prozent reduziert, die Kommissionierzeiten halbiert und einen kontinuierlichen Betrieb ermöglicht.Martin Schenzel, Geschäftsführer von cargo-partner in Österreich; „Seit 2018 arbeiten wir eng mit Engel zusammen, um die Ersatzteillogistik für unseren Kunden kontinuierlich zu verbessern.