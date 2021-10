Logistiker als „Umsetzer“ von innovativen Ideen

Am 21. Oktober wurden in der Wiener Hofburg die Hermes Verkehrs.Logistik.Preise in insgesamt sechs Kategorien verliehen.

Bild: feelimage / Bei der feierlichen Preisverleihung in der Wiener Hofburg (v. l.): Laudator Wilfried Sihn, Geschäftsführer Fraunhofer Austria, Wolfgang Brunner, Head of Project & Portal Management Gebrüder Weiss, Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung Gebrüder Weiss.

Zum neunten Mal wurde am 21.Oktober in der Wiener Hofburg der Hermes Verkehrs-Logistik-Preis verliehen. Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) betonte in seiner Rede, dass dabei vor allem jene ausgezeichnet werden, die sich als „Umsetzer“ innovativer Ideen hervortun.Dieses „in die Umsetzung kommen“ würde er sich auch von der Politik wünschen: „Wir haben bereits im Vorjahr unseren Mobilitätsmasterplan vorgelegt.Dieser hat mit dem Masterplan, den das Klimaschutzministerium im Sommer präsentiert hat, viele Schnittmengen.