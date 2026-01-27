Logistik steht 2026 vor wilder Achterbahnfahrt

Während der Straßengüterverkehr frachtgetrieben bleibt, stehen See- und Luftfracht unter Dauerstress. Die Bahn erweist sich als Nadelöhr.

Unter dem Titel „Entwicklung bei Kosten und Kapazitäten, leistungsstarke Transportketten: Besser planen, besser entscheiden“ hat der Verein Netzwerk Logistik (VNL) wieder zum traditionellen und sehr gut besuchten „Powerday Transportmanagement“ ins voestalpine Gästehaus nach Linz eingeladen.Im Fokus standen die konjunkturellen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die nationalen und internationalen Warenströme in den Segmenten der Straße, Bahn, See- und Luftfracht.Zusätzlich wurden best practice Beispiele in der Logistik aufgezeigt.Der europäische Transport- und Logistikmarkt steht 2026 vor einem Jahr erhöhter Unsicherheit und struktureller Engpässe.Sanierungsarbeiten im deutschen Bahnnetz verschärfen den Kapazitätsdruck über alle Verkehrsträger hinweg, während der Straßengüterverkehr trotz konjunktureller Stagnation klar frachtgetrieben bleibt.