Logistik steht 2026 vor wilder Achterbahnfahrt

27.01.2026

Während der Straßengüterverkehr frachtgetrieben bleibt, stehen See- und Luftfracht unter Dauerstress. Die Bahn erweist sich als Nadelöhr.

Logistik steht 2026 vor wilder Achterbahnfahrt Bild: AdobeStock
Unter dem Titel „Entwicklung bei Kosten und Kapazitäten, leistungsstarke Transportketten: Besser planen, besser entscheiden“ hat der Verein Netzwerk Logistik (VNL) wieder zum traditionellen und sehr gut besuchten „Powerday Transportmanagement“ ins voestalpine Gästehaus nach Linz eingeladen.Im Fokus standen die konjunkturellen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die nationalen und internationalen Warenströme in den Segmenten der Straße, Bahn, See- und Luftfracht.Zusätzlich wurden best practice Beispiele in der Logistik aufgezeigt.Der europäische Transport- und Logistikmarkt steht 2026 vor einem Jahr erhöhter Unsicherheit und struktureller Engpässe.Sanierungsarbeiten im deutschen Bahnnetz verschärfen den Kapazitätsdruck über alle Verkehrsträger hinweg, während der Straßengüterverkehr trotz konjunktureller Stagnation klar frachtgetrieben bleibt.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Montan Spedition fährt multimodal nach Westen

Ganzzüge verbinden den Linzer Containerterminal ab sofort zweimal die Woche mit Duisburg und einmal die Woche mit Rotterdam.

22.01.2026

Neue Strategie für Österreich als Logistikstandort

Zehn Themenfelder als Fundament. Im Beteiligungsprozess zielt Bundesminister Peter Hanke auf möglichst breite Einbindung der Stakeholder.

20.01.2026

„Alt Wiener Karussell“ im Prater übersiedelt

Mittels einer spektakulären Hebeaktion wird das historische Ringelspiel zum Riesenradplatz „umgeparkt“.

20.01.2026