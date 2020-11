Logistik Start-up byrd erweitert Präsenz in Europa

Das Unternehmen eröffnet pünktlich zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft zwei neue E-Commerce Fulfillment-Lager in Frankreich und den Niederlanden.

Zur Überwindung der logistischen Herausforderungen in der Vorweihnachtszeit zu überwinden, hat die byrd technologies GmbH kürzlich ihr Fulfillment-Netzwerk erweitert. Zusätzlich zu den Standorten in Österreich, Deutschland und Großbritannien wurden neue Lagerhäuser in Frankreich und den Niederlanden eröffnet, die den Online-Händlern einen effizienteren Versand ermöglichen.

Aufgrund seiner Größe ist der E-Commerce Markt in Frankreich bei Händlern ein beliebtes Ziel. Durch die Aufnahme eines neuen Lagers, das im Westen des Landes liegt und 3.000 m² umfasst, kann byrd die Versandkosten optimieren und die Lieferzeiten für die Kunden verkürzen. Die Laufzeit für die nationale Distribution (inklusive Tracking) beträgt maximal 48 Stunden.

Das niederländische Lager, das sich in der Nähe der deutschen Grenze befindet, verfügt über Kapazitäten für den Versand von 1.000 Paketen pro Tag mit drei verschiedenen Versanddienstleistern. Neben B2C E-Commerce Sendungen hat sich der HACCP-zertifizierte Fulfillment-Partner von byrd im Laufe der Jahre auf die Bestellabwicklung von Medizinprodukten, Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert.

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass mehr Konsumenten denn je Produkte online kaufen und hat den Trend Richtung E-Commerce deutlich verstärkt. Auch für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft prognostiziert Deloitte für den E-Commerce ein Umsatzwachstum von 25-35 Prozent. Während dies eine attraktive Chance für E-Commerce Händler bedeutet, erhöhen steigende Logistikkosten gleichzeitig den Druck auf Online-Shops.

Die byrd technologies GmbH ist ein Logistik-Start-up mit Sitz in Berlin und Wien. Das 2016 gegründete Unternehmen betreibt jetzt Fulfillment Lager in fünf Ländern (Österreich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Niederlande). Die Software verbindet mehr als 200 Online-Händler mit Fulfillment-Zentren und Versanddienstleistern. Mittels nahtloser Anbindungen zu gängigen Shopsystemen können Kunden ihr Lager digital verwalten und den Paketversand automatisiert abwickeln.

www.getbyrd.com