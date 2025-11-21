Logistik ist unverzichtbares Rückgrat für den Wirtschaftsstandort

Hochrangig besetztes Podium aus Wirtschaft und Politik diskutierte Wege zur nachhaltig resilienten Aufstellung des Wertschöpfungsmotors.

Mobilitätswende, Kapitalkosten und steigende regulatorische Anforderungen stellen die Logistikbranche in Österreich vor große Herausforderungen.Wie Politik, Wirtschaft und Infrastrukturbetreiber diese gemeinsam bewältigen und eine leistungsfähige, nachhaltig resiliente Logistik sichern können, war Thema einer hochrangig besetzten Panel-Diskussion.Diese wurde unter dem Arbeitstitel „Zukunft Standort = Zukunft Infrastruktur, Logistik & Güterverkehr“ im Haus der Industrie in Wien abgehalten.Die Veranstaltung fand auf Einladung der Industriellenvereinigung und des Zentralverbands Spedition & Logistik statt.Univ.