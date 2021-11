LogCoop streckt die Fühler nach Österreich aus

Die LogCoop Transportnetzwerk GmbH & Co.KG hat ihr Mitnahmestaplernetzwerk (MNSN) flächendeckend auf fünf weitere europäische Staaten ausgeweitet.Aktuell werden die Liefergebiete Österreich, Schweiz und die Benelux-Staaten in das Mitnahmestaplernetzwerk integriert.„Unser Ziel mit unserem B2C-Mitnahmestaplernetzwerk ist die Marktführerschaft.Auf Grundlage unseres enormen Wachstums in den vergangenen Monaten haben wir uns entschlossen, unsere Leistungen künftig auch in mehreren Nachbarländern Deutschlands flächendeckend anzubieten", sagt Marc Possekel, Gründer und Geschäftsführer der LogCoop Transportnetzwerke GmbH & Co.

