LKW Walter: 2,1 Mrd. Euro Umsatz in 2018/19

Die im europäischen Komplettladungsverkehr und Kombinierten Verkehr tätige LKW Walter Internationale Transportorganisation AG mit der Zentrale in Wiener Neudorf hat im Ende März 2019 abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 Umsatzerlöse in Höhe von knapp 2,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. Das ist ein Anstieg um 68,5 Mio. Euro oder 3,4 Prozent im Vergleich zur Vorperiode. Der Gewinn vor Steuern hat 65,1 Mio. Euro ausgemacht. Diese Angaben entnimmt der NÖ Wirtschaftspressedienst der vor kurzem veröffentlichten Firmenbilanz.

Dass LKW Walter vorwiegend grenzüberschreitend tätig ist, macht die Umsatzverteilung deutlich. Vom Gesamterlös sind über 92 Prozent im Ausland erwirtschaftet worden. Die Auslandsumsätze des FTL-/UKV-Spezialisten sind um 57,8 Mio. Euro oder 3,1 Prozent auf fast 1,92 Mrd. Euro gestiegen, die Inlandsumsätze um 10,6 Mio. Euro oder 7,1 Prozent auf 160,7 Mio. Euro. Mit im Jahresschnitt 1.781 Beschäftigten hat die LKW Walter Internationale Transportorganisation AG mehr als 1,45 Mio. Komplettladungen in Europa, Nordafrika, im Nahen Osten und in Zentralasien zu ihren Bestimmungsorten gebracht.

Der 1924 gegründete Spedition steht zu 100 Prozent in Familienbesitz und zählt heute zu den 50 größten Unternehmen in Österreich. Die LKW Walter Internationale Transportorganisation AG ist Teil der Walter Group. Zu ihr gehören auch der Walter Business-Park im Industriezentrum NÖ-Süd in Wiener Neudorf, die Container-Handelsgesellschaft Containex sowie die Firmen Walter Lager-Betriebe, Walter Leasing, Walter Immobilien, Containex Immobilien und Walter Projekt.

www.lkw-walter.at; www.wirtschaftspressedienst.com