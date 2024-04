Mega-Logistikzentrum von Kühne+Nagel in Niederbayern

Ab sofort beliefert der Logistikkonzern Kühne+Nagel ein 170.000 m2 großes Ersatzteillager am südbayrischen Standort in Wallersdorf.Von dieser Niederlassung aus sollen täglich die Märkte des Kfz-Herstellers BMW weltweit mit Ersatzteilen beschickt werden.Dabei übernimmt Kühne+Nagel in Wallersdorf die physische Warenannahme, die Vorverpackung, die Verwaltung von Verpackungsmaterial und Leergut sowie die Verladung der Ware auf Shuttles für den Versand an alle Standorte der zentralen Teileauslieferung von BMW.Von den nahe gelegenen Standorten Dingolfing und Bruckberg wickelt Kühne+Nagel für BMW die logistischen Prozesse von Ersatzteilen des globalen Versands ab.

