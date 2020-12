LKW Walter bewährte sich auch 2019 als Europa-Transporteur

Die LKW Walter Internationale Transportorganisation AG mit der Zentrale in Wiener Neudorf (NÖ) hat im Ende März 2020 abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 Umsatzerlöse in Höhe von 2,18 Mrd. Euro erwirtschaftet. Das ist ein Anstieg um 102,5 Mio. Euro oder 4,9 Prozent im Vergleich zur Vorperiode. Das Ergebnis vor Steuern ist um 6,2 Mio. Euro oder 9,6 Prozent auf 71,3 Mio. Euro gewachsen. Diese Angaben entnimmt der NÖ Wirtschaftspressedienst der vor kurzem veröffentlichten Firmenbilanz.

Dass LKW Walter vorwiegend grenzüberschreitend tätig ist, macht die Umsatzverteilung deutlich. Vom Gesamterlös wurden fast 93 Prozent im Ausland erwirtschaftet, im Inland nur mehr rund sieben Prozent. Die Auslandsumsätze sind um 101,9 Mio. Euro oder 5,3 Prozent auf 2,02 Mrd. Euro gestiegen, die Inlandsumsätze um 630.000 Euro oder 0,4 Prozent auf 161,3 Mio. Euro.

LKW Walter ist die führende Transportorganisation im europäischen Lkw-Komplettladungsverkehr. Darüber hinaus bedient man Russland, den Kaukasus, Zentralasien, den Nahen Osten sowie Nordafrika. Das im Familienbesitz befindliche Unternehmen mit Sitz in Wiener Neudorf bei Wien und einem Standort in Kufstein in Tirol organisiert unter Verwendung moderner Technik mit seinen rund 1.700 Mitarbeitenden etwa 1,5 Mio. Komplettladungen pro Jahr.

Seit Beginn der 1980er-Jahre entwickelt LKW Walter kosten- und ressourceneffiziente intermodale Transportlösungen mit den Verkehrsträgern Bahn und Schiff (Short Sea Shipping). Allein in den letzten zehn Jahren verdoppelte man dadurch die jährlich im Kombinierten Verkehr durchgeführten Transporte von circa 200.000 auf 430.000 Ladungen. Die damit erzielte Reduktion der CO₂-Emissionen betrug 2019 beachtliche 362.686 Tonnen.

www.lkw-walter.at; www.wirtschaftspressedienst.com