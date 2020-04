Lineas-Lok ganz in Weiß fährt zu Ehren der Covid-19 Helden

Der private europäische Bahnfrachtunternehmen Lineas enthüllte am 9. April in Antwerpen die „Lokomotive der Helden“. Ganz in Weiß präsentiert sich diese besondere Lok mit der Lineas den Helden im Kampf gegen das Coronoavirus Anerkennung zollt. Dies gilt insbesondere den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, aber auch all jenen welche die gesellschaftliche Versorgung in der Krise auf Schiene halten.

Jeroen Spruyt, Bereichsleiter Locomotiven & Waggons bei Lineas: „Damit wollen wir uns bei allen bedanken, die in dieser Krise an der Front stehen: im Gesundheitswesen, aber auch in anderen wesentlichen Sektoren wie dem Lebensmittelhandel, Apotheken und dem Transportwesen.”

Diese symbolische Geste von Lineas kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für den Schienengüterverkehrssektor: Da die Marktnachfrage um 20 bis 30 Prozent zurückgegangen ist, weil die Unternehmen die Produktion eingestellt haben, fordern die Güterbahnen Unterstützung seitens der belgischen Regierung.

Raphaël de Visser, Pressesprecher von Lineas: „Trotz der Krise fahren bei Lineas weiterhin Züge, um Unternehmen und Verbraucher mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Wir werden aber auch danach eine wichtige Rolle spielen, wenn wir unseren Kunden beim Wiederaufbau unserer Gesellschaft und Wirtschaft helfen“. Sofort nach ihrer Enthüllung nimmt die Lokomotive ihren Betrieb im Green Xpress Network von Lineas auf, um Güter an Ziele in ganz Europa zu transportieren.



www.lineas.net