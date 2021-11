Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf nutzt erneut die Binnenschifffahrt

Das Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf liefert heuer zum zweiten Mal gemeinsam mit der RWA Raiffeisen Ware Austria knapp 1.000 Tonnen Nassmais per Binnenschiff zum Großtrockner der RWA in Aschach an der Donau.Dabei organisiert – wie im Vorjahr – Rhenus Logistics die Transportabwicklung.Damit wird sichergestellt, dass innerhalb kürzester Zeit der erntefrische Mais getrocknet und für die Lagerung oder weitere Verarbeitung in der Futtermittel- und Lebensmittelindustrie aufbereitet wird.Aufgrund des Erfolges dieses Pilotprojektes soll der Donauweg in Zukunft stärker genutzt werden.

