Kukla Gruppe: Zehnte Niederlassung zum 80-jährigen Firmenjubiläum

Mit der Büroeröffnung in Düsseldorf setzt der Münchner Shortsea das organische Wachstum der letzten Jahre fort.

Mit der Eröffnung einer eigenen Niederlassung in Düsseldorf wird die Spedition Robert Kukla ab dem 1.April auch in Nordrhein-Westfalen vertreten sein.Damit erweitert der Münchner Logistikdienstleister sein Netzwerk auf insgesamt zehn Niederlassungen in acht Ländern und setzt sein organisches Wachstum fort.Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Kukla Düsseldorf GmbH ist Dennis Paul Mahnecke.Der 36-jährige Diplom-Kaufmann (FH) war zuvor Geschäftsführer bei der Laborgruppe Eurofins Scientific.