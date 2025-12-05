Koralmbahn: Platz für Cargo könnte knapp werden

Eine Veranstaltung des Vereins Netzwerk Logistik in Graz hat das große Infrastrukturprojekt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Unter dem Titel „Powerday Koralmbahn 2025 – Motor oder Mythos?“ stand ein vom Verein Netzwerk Logistik (VNL) an der Fachhochschule Joanneum in Graz organisiertes Branchentreffen mit Vorträgen und Diskussionen.Veranstaltet wurde die Expertenrunde aus Anlass der bevorstehenden offiziellen Eröffnung der Koralmbahn mit der Premierenfahrt am 12.Dezember.Johann Pluy, bei der ÖBB Infrastruktur AG zuständiger Vorstand für Betrieb, Markt und Digitalisierung, nahm in seinem Statement zur Bedeutung des Infrastrukturprojektes für den Schienengüterverkehr Stellung.Zwar werde die Koralmbahn bestimmt ein „Gamechanger“ werden.