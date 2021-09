Kooperation der deutschen Seehäfen rückt näher

Die beteiligten Unternehmen werden zur Stärkung der maritimen Wirtschaft in der Deutschen Bucht ermutigt.

Für einer Kooperation der Containerterminals in den deutschen Seehäfen gibt es politische Unterstützung.Claudia Schilling, Senatorin für Wissenschaft und Häfen Bremen, Andreas Dressel, Finanzsenator Hamburg, Dietmar Strehl, Finanzsenator Bremen und Michael Westhagemann, Senator für Wirtschaft und Innovation Hamburg, haben dazu am 24.September folgende gemeinsame Erklärung abgegeben „Wir sind davon überzeugt, dass ein Verbund sinnvoll ist und perspektivisch zu einer Stärkung der maritimen Standorte in der Deutschen Bucht führt.Die vorhandenen Potenziale bei den Zukunftsthemen Innovation und Nachhaltigkeit sollten genutzt werden, um ein leistungsstarkes und wettbewerbsfähiges Unternehmen zu entwickeln, das für zukunftssichere Beschäftigung und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg steht.“ Die Politiker ermutigen die beteiligten Unternehmen, ihre Bemühungen fortzusetzen, um zu einer für alle Seiten interessengerechten Lösung zu kommen.