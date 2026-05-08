MSC startet Verbindung ins Rote Meer ab Antwerpen

Der Europe-Red Sea-Middle East Express verbindet ab 10. Mai strategische Häfen in Europa mit der Golfregion.

Die Containerreederei MSC nimmt einen neuen Dienst auf - den „Europe–Red Sea–Middle East Express“.Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach Verbindungen von Europa zum Roten Meer sowie auf die schwierige Lage im Nahen Osten.Der Dienst wird strategische Häfen in Europa anlaufen und eine direkte Verbindung zu den Häfen King Abdullah, Dschidda und Akaba bieten.Über multimodale Verbindungen werden zudem Anbindungen zu Zielhäfen im Golf (VAE und Oberer Golf) gewährleistet.Der Service ist darauf ausgelegt, zuverlässige, effiziente und wettbewerbsfähige Transportoptionen mit verbesserten Transitzeiten für alle Arten von Fracht bereitzustellen.