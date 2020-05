Koenig & Bauer (AT) GmbH modernisiert Lagerung von Klein- und Ersatzteilen

Ineffiziente Arbeitsprozesse, im Rahmen derer die Bediener Artikel in den alten Liften suchen mussten, erforderten ein Umdenken

Die Koenig & Bauer (AT) GmbH geht einen weiteren Schritt in Richtung Automatisierung und modernisiert den Standort in Maria Enzersdorf.Zur Lagerung von Klein- und Ersatzteilen sowie zur effizienten Artikelkommissionierung erteilt der Druckmaschinenbauer SSI Schäfer den Auftrag zur Lieferung einer teilautomatisierten Lösung.In den letzten Jahrzehnten baute Österreichs ältestes Druckmaschinenbauunternehmen, welches Teil der Unternehmensgruppe Koenig & Bauer ist, Banknoten- und Wertpapierdruckmaschinen auf höchstem Niveau.Mit zwei Kleinteilelagern und zwei Lagerliften ausgestattet, entspricht die bisherige Lager- und Kommissionierlösung aber nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.Für eine langfristige Ausrichtung und Modernisierung entschied sich der Druckmaschinenbauer dafür, die Anlage rückzubauen und eine zukunftsorientierte Partnerschaft mit SSI Schäfer einzugehen.