Kloiber fährt für MAN jetzt mit Zero-Emission

Unter anderem werden Batterien aus Nürnberg zur Produktion von eTrucks nach München transportiert.

Das Logistikunternehmen Kloiber hat die ersten von insgesamt 15 MAN eTrucks für die Inbound-Transporte von MAN in Betrieb genommen.Diese eTGX -Modelle verkehren ab sofort regelmäßig zwischen den MAN-Werken in Nürnberg und München.Ein Umlauf umfasst rund 328 Kilometer.Die Fahrzeuge legen so bei vier bis sechs Umläufen pro Tag zwischen 1.300 und 1.