Jungspediteur Paul Zadravec ist Staatsmeister 2025

25.11.2025

Bei den AustrianSkills in Salzburg wurde die Vielfältigkeit und Internationalität des Berufs aufgezeigt.

Jungspediteur Paul Zadravec ist Staatsmeister 2025 Bild: WKO - Skills Austria
Bei den Staatsmeisterschaften für den Lehrberuf Speditionskauffrau/-mann im Messezentrum Salzburg demonstrierten Österreichs vielversprechendste Nachwuchskräfte ihr fachliches Können.Drei intensive Wettbewerbstage mit anspruchsvollen Aufgaben – von englischsprachigen Präsentationen über komplexe Transport- und Zollabwicklungen bis hin zu Kalkulation sowie Reklamationsmanagement – zeigten die gesamte Bandbreite des Speditionsberufs.Als Ergebnis dieses herausfordernden Finales ging Paul Zadravec (Steiermark) als Staatsmeister 2025 hervor. Alexander Brandstätter aus Salzburg und Helene Holubar aus Vorarlberg erreichten mit einer überzeugenden Leistung den 2.und 3.

