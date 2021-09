Josef Lex & Co.: Wechsel in der Geschäftsführung

Das Traditionsunternehmen will die Lösung und der Partner für alle notwendigen Logistiklösungen sein.

Nach über 12 Jahren als Geschäftsführer bei der Spedition Josef Lex & Co.verabschiedet sich Hermann Rettig Anfang Oktober in den wohlverdienten Ruhestand.Seit 2009 hat er maßgeblich dazu beigetragen das Unternehmen erfolgreich am Markt zu positionieren.Für seine herausragende Leistung wurde ihm im Juni die Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Kärnten verliehen.Nachfolger von Hermann Rettig ist Klaus Leitner, der am 1.