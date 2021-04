JITpay schützt Timocom-Kunden vor Forderungsausfällen

Damit Kunden schnell ihr Geld erhalten, bietet das FreightTech-Unternehmen Timocom ab sofort die Möglichkeit, Zahlungen über JITpay abzuwickeln.Der digitale Logistik-Bezahldienst ist ab sofort für Timocom- Kunden in Deutschland verfügbar und wird im Laufe des Jahres in weiteren europäischen Ländern ausgerollt.Zunächst folgen die Niederlande, Polen, die Slowakei, Slowenien und Tschechien.Über das Smart Logistics System von Timocom gelangen Kunden in das Invoice Center von JITpay, wo sie nach Erledigung eines Auftrags den Ablieferbeleg hochladen können.Im Anschluss erfolgt die digitale und automatisierte Rechnungsstellung.

