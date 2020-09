Jentsch Logistik firmiert nun als Gras Logistik GmbH

Zum 1. September 2020 wurde die seit 2007 zur Gras-Gruppe (Neuwied) gehörende Jentsch Logistik GmbH (Köln) in Gras Logistik GmbH umfirmiert. Dies erfolgt im Zuge der Erweiterung der Hallenfläche auf 10.000 m² nach dem vertragsmäßigen Auszug des bisherigen Untermieters. Damit verfügt der IDS Partner Gras und Gebietsspediteur für Köln und das Umland über ausreichende Kapazitäten – sowohl für das gestiegene Sendungsvolumen als auch für weiteres Wachstum.

„Mit den jetzt insgesamt 42.800 m² Grundstücksfläche, 10.000 m² überdachte Umschlagsfläche und 120 Toren können wir noch besser und flexibler auf die steigenden Kundenbedürfnisse und Wachstum reagieren“, sagt Andreas Teichhof, seit April 2020 Geschäftsführer der Gras Logistik GmbH. An dem Standort werden täglich bis zu 3.000 Sendungen umgeschlagen.

Verkehrsgünstig direkt an der Autobahn A4 gelegen bedient die Gras Logistik als IDS-Partner am Kölner Eifeltor seit über 13 Jahren ein Gebiet von Bedburg bis Dahlem und von Aachen bis Lohmar. Zu den Kunden zählen vor allem Unternehmen der Papierwirtschaft, der Baumarkt- und DIY-Branche, der Konsumgüterindustrie sowie Hygieneartikelhersteller.

Zur Gras-Gruppe gehören die Speditionen Gras Spedition GmbH & Co. KG in Neuwied und Ötzingen (Westerwald), die Gras Logistik GmbH in Köln sowie die Network Logistics GmbH mit Standorten in Mannheim und Ötigheim. Sie sind alle Partner der IDS Stückgutkooperation. Das Angebot umfasst Transportkonzepte für Beschaffung und Distribution, B2B oder Privatkundenzustellungen, Kontrakt- und Lagerlogistik sowie See- und Luftfracht.

Weitere Tochterunternehmen sind die Informatik Team GmbH (Neuwied) und der Logistikdienstleister Gras Transpack GmbH (Polch). Insgesamt beschäftigt die Gras-Gruppe über 600 Mitarbeitende, transportiert rund 8.000 Sendungen pro Tag und erwirtschaftet einen Umsatz von über 120 Mio. Euro (2019).

www2.grasgruppe.de; www.ids-logistik.de