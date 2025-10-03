Anzeige

Je schwerer, desto lieber mag es Felber Transport

03.10.2025

Das oststeirische Familienunternehmen betreut hauptsächlich die Lieferanten von internationalen Energie-, Windkraft- und Anlagenbaukonzernen.

Je schwerer, desto lieber mag es Felber Transport
Am 4.Oktober feiert die FTG – Felber Transport GmbH aus Sinabelkirchen in der Oststeiermark das Jubiläum ihres 70-jährigen Bestehens.Was 1955 mit Schotter- und Lebendviehtransporten begonnen hat, ist heute ein leistungsfähiger Dienstleister in den Segmenten XXL-Transport und Schwergut-Lagerlogistik.„Mit unserem vielseitigen Fuhrpark für europaweite Transporte können wir flexibel auf Marktschwankungen reagieren“, erklärt Geschäftsführer Michael Klamminger die Unternehmensstrategie.Felber Transport betreut hauptsächlich die Lieferanten von internationalen Energie-, Windkraft- und Anlagenbaukonzernen.

