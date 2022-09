ITBinder GmbH: 25 Jahre effizientes Fuhrparkmanagement

Seit 1996 ist die ITBinder GmbH mit der Optimierung und Verwaltung von Fahrzeugen verschiedenster Branchen und Größenordnungen befasst.Als österreichischer Komplettanbieter von Hard- und Softwarelösungen für Fahrzeugflotten liefert das Unternehmen aus der Südoststeiermark individuelle Lösungen für automatisierte Fahrtenbücher und Fuhrparkmanagement.Vor mehr als 25 Jahren, damals noch als Vertriebspartner des holländischen Marktführers auf dem Gebiet der sogenannten „modularen Bordcomputersysteme mit integriertem Datenspeicher“, war es Firmengründer Johann Binder wichtig, die Anforderungen jedes einzelnen Kunden an einen Bordcomputer herauszufinden und die optimalen Telematik-Lösungen dafür zu entwickeln.Dank der rasanten technischen Entwicklung wurde der ursprüngliche Bordcomputer von einer unkomplizierten und automatisierten Technik abgelöst.Von da an war ITBinder in der Lage, über die aktuellen Fahrzeugpositionen, die zurückgelegten Strecken, die Fahrt- und Stoppzeiten der Fahrzeuge und über verschiedene Ereignisse wie etwa offene Türen zu informieren.

