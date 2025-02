Intermodalität: Neue Studie beleuchtet Chancen und Mängel

Zwar besitzt der intermodale Verkehr erhebliches Potenzial, um Gütertransporte nachhaltiger abzuwickeln.Jedoch bestehen anhaltende Herausforderungen, besonders in Bezug auf den dominierenden Verkehrsträger Straße.Politik, intermodale Anbieter und Eisenbahnverkehrsunternehmen seien gefordert, durch optimierte Geschäftsmodelle und attraktive Leistungsangebote die Wettbewerbsfähigkeit intermodaler Lösungen zu steigern.Das ist die Zentrale Botschaft der Studie „Potentiale und Herausforderungen des Intermodalverkehrs in Österreich“, die das Logistikum der Fachhochschule Oberösterreich im Auftrag der Fachgruppe Spedition & Logistik der Wirtschaftskammer Niederösterreich erarbeitet hat.Damit der intermodale Verkehr seinen Beitrag zu nachhaltiger Logistik leisten kann, sollten Unternehmen, die eine Verlagerung ihrer Transporte anstreben, intermodale Transportketten frühzeitig in die strategische Planung integrieren.

