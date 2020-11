IFS-Zertifizierung für das iLogistics Center Fischamend

Das iLogistics Center Fischamend der cargo-partner Gruppe hat die IFS Logistik-Zertifizierung erhalten, die ein hohes Fachwissen und eine hohe Prozessqualität in der Lebensmittellogistik bestätigt. Das Audit wurde mit einer Punktzahl von 92,19 Prozent bestanden und erfüllte die Anforderungen der Zertifizierung „auf höherem Niveau“.

Das Team im iLogistics Center hat bereits Lagerlösungen bei Raumtemperatur für eine Reihe von Kunden aus der Branche Foodstuffs & Perishables angeboten. Mit der neu erworbenen IFS-Zertifizierung will der Logistiker mehr Kunden aus dieser Branche gewinnen, indem er erstklassige Services im Bereich Lebensmittellogistik zur Verfügung stellt.

Auf einer Gesamtfläche von 12.250 m² bietet das iLogistics Center in der Nähe des Wiener Flughafens 24.500 Palettenplätze und 32.000 Stellplätze für Kleinteilecontainer. Das Lager ist ein richtungsweisendes Projekt für nachhaltige Architektur. Es besteht mit Ausnahme der Aufzugsschächte vollständig aus Holz, von der Wand- und Dachkonstruktion bis zur Fassade. Insgesamt wurden 4.200 m³ Holz verbaut – dies entspricht einer CO₂-Ersparnis von 8.400 Tonnen gegenüber herkömmlichen Materialien.

Die cargo-partner Gruppe mit Hauptsitz in Fischamend bei Wien ist eine privat geführte Spedition mit einem breiten Portfolio an Luft-, See-, Landtransport- und Logistik-Services. Das 1983 gegründete Unternehmen erwirtschaftete im Vorjahr mit weltweit 3.150 Mitarbeitenden einen Umsatz von 821 Mio. Euro.

