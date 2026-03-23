Hormus-Blockade setzt den Welthandel unter Druck

Staaten in Asien sind stark betroffen, Österreich nur gering. Laut ASCII-Studie ist die Dauer der Seestraßen-Sperre entscheidend.

Die Blockade der Straße von Hormus zählt zu den gravierendsten Risiken für die globale Wirtschaft.Wie aus einer neuen Studie des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), des Complexity Science Hub (CSH) und der TU Delft hervorgeht, könnten Exporte im Wert von bis zu 1,2 Billionen USD jährlich betroffen sein.Die betroffenen Handelsströme umfassen insbesondere Energieprodukte.Rund 800 Mrd.USD entfallen auf Rohöl, Flüssiggas und raffinierte Erdölderivate.