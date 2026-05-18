Maersk: Neues Logistikzentrum in der DACH-Region

Der 71.800 m² große Panattoni Park in Nordhessen dient ab August als zentrale Drehscheibe für komplexe Warenströme in Europa.

Maersk etabliert ein internationales Logistik-Hub im Panattoni Park Bad Hersfeld Ost in Nordhessen.Das Logistikunternehmen übernimmt als alleiniger Mieter 100 Prozent der Fläche von insgesamt 71.800 m² an dem deutschen Standort.Das angemietete Objekt im hessischen Herleshausen gliedert sich in 62.800 m² für Lagernutzung, 2.