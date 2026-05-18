Maersk: Neues Logistikzentrum in der DACH-Region

18.05.2026

Der 71.800 m² große Panattoni Park in Nordhessen dient ab August als zentrale Drehscheibe für komplexe Warenströme in Europa.

Maersk: Neues Logistikzentrum in der DACH-Region Bild: Panattoni
Maersk etabliert ein internationales Logistik-Hub im Panattoni Park Bad Hersfeld Ost in Nordhessen.Das Logistikunternehmen übernimmt als alleiniger Mieter 100 Prozent der Fläche von insgesamt 71.800 m² an dem deutschen Standort.Das angemietete Objekt im hessischen Herleshausen gliedert sich in 62.800 m² für Lagernutzung, 2.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Hellmann legt Fundament für weiteres Wachstum

Solide operative Leistung mit leichter Zunahme der spedierten Sendungen im Geschäftsjahr 2025.

15.05.2026

Chery Österreich: Markteintritt mit der Lagermax Gruppe

Import- und Logistikabwicklung für die chinesische Automarke legt den Grundstein für eine reibungslose Startphase.

13.05.2026

„Zero Emission Transport“ in Wien: Schon 50 Firmen dabei

Die teilnehmenden Unternehmen bisher bei 5 Mio. Kilometer Fahrleistung 2.000 Tonnen CO2 eingespart.

13.05.2026
Anzeige