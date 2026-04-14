Hohe Auszeichnung für Wolfram Senger-Weiss

Bundeskanzler Stocker würdigt den Top-Manager mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich.

Bild: VN-Paulitsch / Landeshauptmann Markus Wallner, VN-Chefredakteurin Isabell Russ, Wolfram Senger-Weiss und Bundeskanzler Christian Stocker bei der Verleihung.

Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Vorarlberger Transport- und Logistikunternehmens Gebrüder Weiss, wurde am 9.April 2026 mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.Die Verleihung erfolgte durch Bundeskanzler Christian Stocker im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Schwarzach.In seiner Ansprache hob Christian Stocker insbesondere die über Österreich hinausreichende Wirkung von Wolfram Senger-Weiss hervor: „Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung für unternehmerischen Erfolg.Sie würdigt ebenso den internationalen Weitblick und das Engagement über die Grenzen unseres Landes hinaus, mit dem klaren Ziel, Wohlstand zu schaffen und Arbeitsplätze in Österreich nachhaltig zu sichern.