Himberg: Erste LNG-Station der OMV für Lkw und Busse

Die OMV hat am 24.September in Himberg bei Wien die erste LNG Tankstelle eröffnet.LNG (Liquefied Natural Gas oder auch verflüssigtes Erdgas) ist ein zukunftsträchtiger und wettbewerbsfähiger Kraftstoff, der eine Alternative zu herkömmlichen Treibstoffen für Lkw und Busse im Fernverkehr bietet.„Die OMV gibt Gas – und das in jeder Hinsicht.Dadurch sind wir nicht nur ein wahrer Vorreiter bei alternativen Kraftstoffen, sondern bieten unseren Kunden auch höchste Versorgungssicherheit für Lkw und Busse im Fernverkehr an“, erläutert Elena Skvortsova, OMV Vorstand Marketing & Trading.

